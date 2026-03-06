Пропавшего в Бангкоке россиянина Марченко обнаружили в больнице

25-летний россиянин Александр Марченко, местонахождение которого оставалось неизвестным с середины февраля, обнаружен в одной из клиник Бангкока. Об этом передаёт РИА «Новости» со ссылкой на данные координатора группы российских волонтёров в Таиланде Светланы Шерстобоевой.

По словам собеседницы агентства, Марченко приехал в Бангкок после увольнения из школы в провинции Чиангмай, где он преподавал. В столице он лишился всех вещей и документов и обратился за помощью в консульский отдел посольства России. Дипломаты разместили его в хостеле на время, пока для него готовили свидетельство на возвращение на родину, однако через два дня мужчина исчез.

«Мы распечатали листовки с фотографией Александра и отправились в Бангкок. Побывали во многих местах, расклеивали листовки, спрашивали продавцов в магазинах Seven Eleven, оставляли в полицейских участках», — сообщила Шерстобоева. На второй день поступил звонок от полицейского из одного из участков: он сообщил, что видел человека с фотографии, и тот был доставлен в больницу.

«Он чувствует себя хорошо, хочет домой. Врачи говорят, что примерно через неделю его могут выписать. Тогда он сможет получить своё свидетельство на возвращение и улететь на родину», — добавила Шерстобоева.

