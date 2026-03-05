Вездеход с двумя братьями пропал на Чукотке

На Чукотке началась поисковая операция после исчезновения двух мужчин, выехавших на вездеходе из посёлка Эгвекинот в сторону села Янракыннот вечером 28 февраля. Об этом сообщили в окружном департаменте гражданской защиты.

Пропавшие — родные братья 1976 и 1983 годов рождения. Они отправились на снегоболотоходе «Трекол» с коммерческим грузом из Анадыря. Спутникового телефона у них с собой не было. Связь с ними прервалась, и до сих пор их местонахождение неизвестно.

5 марта в 11:25 к поискам подключили вертолёт Ми-8, который обследует Провиденский и Иультинский районы. Также из Анадыря выехали два вездехода для наземного поиска. Спасатели призывают жителей региона всегда иметь при себе спутниковую связь при дальних поездках.