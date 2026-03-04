Один человек погиб при обрушении кровли цеха в Тульской области, под завалами есть ещё люди

В Тульской области на заводе обрушилась кровля цеха — погиб человек, ещё один под завалами. Об этом сообщили в МЧС России.

Инцидент произошёл в городе Узловая на предприятии по производству металлоконструкций. Кровля рухнула на площади 1200 квадратных метров. По данным спасателей, в момент ЧП в цеху находились 42 человека. 40 выбрались самостоятельно, один погиб, судьба ещё одного неизвестна — его ищут под обломками.

Ранее Life.ru сообщал, что в Чувашии под тяжестью снега рухнула крыша пятиэтажного дома. К счастью, никто не пострадал, однако при падении конструкций была повреждена система теплоснабжения, из-за чего в квартирах пропало отопление.