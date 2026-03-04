Крыша пятиэтажки в Чувашии сложилась под снегом

В Чувашии обрушилась кровля жилого дома: под тяжестью снега не выдержала крыша пятиэтажки. Инцидент произошёл 3 марта около 17:00 в городе Алатырь по адресу микрорайон Стрелка, дом 34.

По данным администрации Алатырского муниципального округа, обрушение скатной крыши затронуло площадь около 400 квадратных метров над первым и вторым подъездами кирпичного дома. К счастью, пострадавших нет.

Однако без последствий не обошлось: при падении конструкций была повреждена система теплоснабжения, из-за чего в доме отключили отопление. Кроме того, перекрыта подача газа в двух подъездах.

В пострадавших подъездах проживают 60 человек, среди них шестеро детей в возрасте от 6 до 12 лет. Детей временно разместили у родственников, для жильцов подготовлен пункт временного размещения в гостинице «Заря».

Работы по разбору обрушившейся кровли и восстановлению подачи тепла и газа планируется возобновить в 6:00 мск.

В прокуратуре Чувашии уточнили, что частичное разрушение крыши дома 1970 года постройки произошло в том числе из-за скопления снега. Надзорное ведомство держит ситуацию на контроле. При этом капитальный ремонт кровли был запланирован только на 2027 год.

