Насмерть засыпавшему ребёнка снегом в Подмосковье трактористу грозит до 5 лет колонии

В подмосковном Подольске водитель снегоуборочной техники может попасть в тюрьму на 5 лет из-за того, что засыпал снегом 11-летнего мальчика, игравшего в сугробе. Ребёнок погиб от нехватки воздуха. Об ответственности мужчины рассказал RG.ru член Адвокатской палаты Москвы Мартин Зарбабян.

Юрист напомнил, что дело было возбуждено по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при проведении работ», а значит фигуранту может грозить срок лишения свободы до пяти лет. Зарбабян добавил, что сложность состоит в том, чтобы правильно дифференцировать уголовное преступление от простого несчастного случая. В последнем подразумевается, что подозреваемый не мог знать об опасных последствиях и, соответственно, избежать их.

Напомним, 27 февраля в подмосковном Подольске произошла трагедия — одиннадцатилетний мальчик отправился гулять и не вернулся домой. Позже его тело обнаружили под толщей снега. По данным следствия, ребёнок прорыл тоннель в огромном сугробе, залез туда, но в этот момент подъехала спецтехника, и водитель засыпал «вход» в тоннель. Предположительно, мужчина не знал о нахождении несовершеннолетнего внутри снежной кучи.