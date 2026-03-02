Чудо-мама оттащила ребёнка за секунду до падения лавины с крыши дома в Казани

В Казани женщина с маленьким ребёнком чудом избежала травм из-за схода огромной лавины с крыши многоэтажки. Инцидент произошёл на проспекте Победы, 78. Заметив надвигающуюся снежную массу, мать мгновенно подхватила малыша на руки и успела отбежать в сторону.

В Казани мать в последний момент спасла ребенка от схода снега с крыши. Видео © Telegram / Казань на максималках

Спустя буквально несколько секунд сугроб обрушился на то место, где они только что стояли. При этом подобный случай не единичный. Местных жителей уже предупредили, что из-за потепления в ближайшие дни в городе сохраняется опасность схода снега и наледи с крыш, горожан призвали быть предельно осторожными.

В другом районе Казани «счастливого финала» не случилось — на улице Лядова, 12, снежная масса сошла на припаркованные автомобили. На кадрах видно, что за несколько секунд до этого там проходил человек, но его не задело. Ещё один мощный сход снега также зафиксирован на Высокой горе — он едва не накрыл сразу несколько человек, в том числе детей.

Ранее трагедия произошла в подмосковном Подольске. Ребёнок вышел на прогулку и не вернулся домой. Позже его тело обнаружили под толщей снега. Как выяснилось, мальчик забрался в тоннель, который был прорыт в снежной массе. В это время территорию расчищала спецтехника. Машина сдвинула сугроб, и конструкция обрушилась прямо на подростка.