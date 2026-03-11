Владимир Путин
11 марта, 13:29

Тело одного из пропавших в Звенигороде детей найдено спасателями

Обложка © Telegram / ЛизаАлерт

Спасатели обнаружили тело одного из трёх детей, пропавших в Звенигороде 7 марта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, найден 12-летний Иван. Его тело обнаружили примерно в двух километрах ниже по течению от места, где, предположительно, подростки могли провалиться под лёд.

Поиски пропавших в Звенигороде школьников ведутся по усиленной схеме

Напомним, 7 марта в Звенигороде пропали трое подростков — 13-летняя Алина Арсланова и 12-летние Богдан Савельев и Иван Поздняков, которые ушли гулять в район реки и не вернулись. Основная версия — подростки устроили пикник к 8 Марта на берегу реки, но вышли на лёд и провалились. Всё это время поиски не прекращаются: спасатели МЧС и добровольцы круглосуточно обследуют акваторию на лодках и прочёсывают местность на снегоходах.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

