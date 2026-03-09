Владимир Путин
Регион
9 марта, 13:59

Пропавших в Звенигороде подростков ищут на снегоходах и лодках

Место поисков Алины, Богдана и Ивана. Обложка © Telegram / МЧС Московской области

В Звенигороде не прекращаются поиски троих подростков, пропавших несколько дней назад. У берега реки, где детей видели в последний раз, продолжает работать оперативный штаб.

Спасатели МЧС и добровольцы обследуют акваторию на лодках, а также прочесывают местность на снегоходах. Поиски идут круглосуточно.

Водолазы вновь обследуют реку в поисках троих пропавших детей в Звенигороде
7 марта трое подростков из Звенигорода ушли гулять и не вернулись. 13-летняя Алина Арсланова, а также 12-летние Богдан Савельев и Иван Поздняков пропали после прогулки в районе реки. О судьбе подростков ничего не известно. По словам рыбака, один ребёнок мог утонуть. СК завел дело по статье об убийстве.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Александра Мышляева
