Пропавших в Звенигороде подростков ищут на снегоходах и лодках

В Звенигороде не прекращаются поиски троих подростков, пропавших несколько дней назад. У берега реки, где детей видели в последний раз, продолжает работать оперативный штаб.

Спасатели МЧС и добровольцы обследуют акваторию на лодках, а также прочесывают местность на снегоходах. Поиски идут круглосуточно.

7 марта трое подростков из Звенигорода ушли гулять и не вернулись. 13-летняя Алина Арсланова, а также 12-летние Богдан Савельев и Иван Поздняков пропали после прогулки в районе реки. О судьбе подростков ничего не известно. По словам рыбака, один ребёнок мог утонуть. СК завел дело по статье об убийстве.