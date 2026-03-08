Дело об убийстве возбуждено после исчезновения троих детей в Звенигороде

В Звенигороде Московской области возбуждено уголовное дело после исчезновения троих детей. Расследование ведётся по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Об этом сообщили в ГСУ СК и прокуратуре региона.

По предварительным данным, днём 7 марта трое несовершеннолетних — 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков — ушли гулять. До настоящего времени их местонахождение не установлено. Во время первоначальных поисков следователи получили показания свидетелей. По их словам, детей видели возле реки.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Контроль за ходом его расследования, а также координацию поисковых мероприятий, осуществляет Одинцовская городская прокуратура», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В СК добавили, что в ходе осмотра берега реки обнаружена шапка, предположительно, принадлежащая одному из пропавших подростков. К поискам подключены правоохранительные органы и спасательные службы. Следственные действия и проверка всех возможных обстоятельств продолжаются.