Названа главная версия следствия по исчезновению трёх детей в Звенигороде
Трое пропавших в Звенигороде детей могли утонуть в реке
Обложка © «ЛизаАлерт»
В Звенигороде трое пропавших детей, предположительно, могли утонуть в реке. О предварительной версии сообщил источник в правоохранительных органах.
«По предварительной информации, дети, которые пропали в Звенигороде, утонули в реке», — сказал собеседник ТАСС.
Официального подтверждения от следственных органов пока не поступало.
Напомним, 7 марта в районе подмосковного Звенигорода пропали трое детей: 13-летняя Алина Арсланова, а также 12-летние Богдан Савельев и Иван Поздняков. Последний раз их видели возле реки, после чего связь с ними прервалась.
