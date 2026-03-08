Названа главная версия следствия по исчезновению трёх детей в Звенигороде

В Звенигороде трое пропавших детей, предположительно, могли утонуть в реке. О предварительной версии сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, дети, которые пропали в Звенигороде, утонули в реке», — сказал собеседник ТАСС.

Официального подтверждения от следственных органов пока не поступало.