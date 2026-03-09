Владимир Путин
9 марта, 06:54

Водолазы вновь обследуют реку в поисках троих пропавших детей в Звенигороде

Место поисков Алины, Богдана и Ивана. Обложка © Telegram / МЧС Московской области

В подмосковном Звенигороде продолжаются поиски троих пропавших детей — 13-летней Алины, а также 12-летних Богдана и Ивана. К операции на Москве-реке вновь подключились водолазы, сообщили в штабе поисковой операции.

Специалисты возобновили работу после ночной паузы. Сейчас обследуются участки акватории в районе, где ранее могли видеть пропавших подростков. За прошедшие сутки специалисты осмотрели около 600 квадратных метров дна реки. Пока поиски не дали результатов.

Вертолётный отряд «Ангел» вылетел на поиски пропавших детей в Звенигороде
7 марта трое подростков из Звенигорода ушли гулять и не вернулись. 13-летняя Алина Арсланова, а также 12-летние Богдан Савельев и Иван Поздняков пропали после прогулки в районе реки. С тех пор о местонахождении детей ничего не известно. Один из опрошенных рыбаков видел, как одного из подростков унесло течением. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

