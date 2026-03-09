Водолазы вновь обследуют реку в поисках троих пропавших детей в Звенигороде

В подмосковном Звенигороде продолжаются поиски троих пропавших детей — 13-летней Алины, а также 12-летних Богдана и Ивана. К операции на Москве-реке вновь подключились водолазы, сообщили в штабе поисковой операции.

Специалисты возобновили работу после ночной паузы. Сейчас обследуются участки акватории в районе, где ранее могли видеть пропавших подростков. За прошедшие сутки специалисты осмотрели около 600 квадратных метров дна реки. Пока поиски не дали результатов.