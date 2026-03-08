Владимир Путин
Регион
8 марта, 09:31

Рыбак видел, как одного из пропавших в Звенигороде детей унесло течением на реке

Обложка © «ЛизаАлерт»

Рыбак-очевидец рассказал, что одного из пропавших в Звенигороде подростков унесло течением, спасти его не удалось. Об этом сообщает «Baza» со ссылкой на данные поисковой операции.

Одного из пропавших подростков унесло течением. Видео © Telegram / Baza

После исчезновения троих детей телефоны подростков перестали отвечать. На берегу реки Москва нашли шапку, предположительно, принадлежащую одному из ребят. На месте работают водолазы, следователи и поисковые отряды.

В Подмосковье продолжаются поиски троих детей, пропавших 7 марта в районе Звенигорода. 13-летняя Алина Арсланова и двое 12-летних мальчиков — Богдан Савельев и Иван Поздняков — ушли из дома и перестали выходить на связь. Очевидцы видели их в последний раз недалеко от реки. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

