Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 11:51

Вертолётный отряд «Ангел» вылетел на поиски пропавших в Звенигороде детей

Обложка © Telegram / МЧС Московской области

Обложка © Telegram / МЧС Московской области

На поиски троих пропавших в Звенигороде детей вылетел вертолётный поисково-спасательный отряд «Ангел». Двух мальчиков и девочку ищут 153 человека, сообщили в ГУ МЧС по региону.

К поискам пропавших в Звенигороде детей подключился вертолёт. Видео © Telegram / МЧС Московской области

«Поиски детей продолжаются. Дополнительно к поисковой операции привлечен вертолётный поисково-спасательный отряд «Ангел». Всего к поиску привлечено: 153 человека и 17 единиц техники», — сказано в публикации.

Водолазы и дроны: Появилось первое видео с места поисков троих пропавших в Звенигороде детей
Водолазы и дроны: Появилось первое видео с места поисков троих пропавших в Звенигороде детей

7 марта в Одинцовском округе трое подростков ушли гулять и не вернулись. 13-летняя Алина Арсланова, а также 12-летние Богдан Савельев и Иван Поздняков пропали после того, как их видели у реки. На берегу спасатели обнаружили следы и шапку — с тех пор о местонахождении детей ничего не известно. Один из опрошенных рыбаков утверждает, что видел как тело ребёнка унесло течением. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar