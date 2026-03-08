Вертолётный отряд «Ангел» вылетел на поиски пропавших в Звенигороде детей
Обложка © Telegram / МЧС Московской области
На поиски троих пропавших в Звенигороде детей вылетел вертолётный поисково-спасательный отряд «Ангел». Двух мальчиков и девочку ищут 153 человека, сообщили в ГУ МЧС по региону.
К поискам пропавших в Звенигороде детей подключился вертолёт. Видео © Telegram / МЧС Московской области
«Поиски детей продолжаются. Дополнительно к поисковой операции привлечен вертолётный поисково-спасательный отряд «Ангел». Всего к поиску привлечено: 153 человека и 17 единиц техники», — сказано в публикации.
7 марта в Одинцовском округе трое подростков ушли гулять и не вернулись. 13-летняя Алина Арсланова, а также 12-летние Богдан Савельев и Иван Поздняков пропали после того, как их видели у реки. На берегу спасатели обнаружили следы и шапку — с тех пор о местонахождении детей ничего не известно. Один из опрошенных рыбаков утверждает, что видел как тело ребёнка унесло течением. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
