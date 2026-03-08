Водолазы и дроны: Появилось первое видео с места поисков троих пропавших в Звенигороде детей
МЧС показало видео поисков троих пропавших в Звенигороде детей с участием 143 человек
Обложка © Telegram / МЧС Московской области
Появились первые кадры с места поисков троих подростков из Звенигорода — 13-летней Алины Арслановой, а также 12-летних Богдана Савельева и Ивана Позднякова. Видео опубликовали в региональном МЧС.
МЧС показало кадры поисков троих детей. Видео © Telegram / МЧС Московской области
В поисках участвуют 143 человека: сотрудники МЧС, «Мособлпожспас», отряды «Лиза Алерт» и «Добротворец», полиция и местные жители. Задействовано 12 единиц техники. Особое внимание — воде: водолазы ныряют, а беспилотники осматривают территорию с воздуха.
7 марта в Одинцовском округе ушли гулять девочка и двое мальчиков — 13-летняя Алина Арсланова, а также 12-летние Богдан Савельев и Иван Поздняков. Последний раз подростков видели у реки — после этого они перестали выходить на связь, назад они не вернулись. Свидетели видели детей у реки, на берегу нашли следы и шапку.
