Водолазы и дроны: Появилось первое видео с места поисков троих пропавших в Звенигороде детей

Появились первые кадры с места поисков троих подростков из Звенигорода — 13-летней Алины Арслановой, а также 12-летних Богдана Савельева и Ивана Позднякова. Видео опубликовали в региональном МЧС.

7 марта в Одинцовском округе ушли гулять девочка и двое мальчиков — 13-летняя Алина Арсланова, а также 12-летние Богдан Савельев и Иван Поздняков. Последний раз подростков видели у реки — после этого они перестали выходить на связь, назад они не вернулись. Свидетели видели детей у реки, на берегу нашли следы и шапку.