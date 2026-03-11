Поиски пропавших в Звенигороде школьников ведутся по усиленной схеме

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» задействовал усиленные наземные и водные группы для поиска троих детей, пропавших в Звенигороде. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе отряда.

«Наземные и водные группы работают по усиленной схеме. Специалисты продолжают обследовать дно реки с помощью эхолотов с боковым видением», — рассказали в «ЛизаАлерт».

В отряде уточнили, что беспилотные летательные аппараты сегодня не применялись. На данный момент на месте поисков зарегистрировано 29 представителей отряда.

В целях безопасности к работам допускаются только аттестованные и подготовленные поисковики. Привлечение добровольцев без спецподготовки и экипировки исключено, чтобы не создавать помех профессионалам и не подвергать риску жизни людей.

Напомним, 7 марта в Звенигороде пропали трое подростков — 13-летняя Алина Арсланова и 12-летние Богдан Савельев и Иван Поздняков, которые ушли гулять в район реки и не вернулись. Основная версия — подростки устроили пикник к 8 Марта на берегу реки, но вышли на лёд и провалились. Всё это время поиски не прекращаются: спасатели МЧС и добровольцы круглосуточно обследуют акваторию на лодках и прочёсывают местность на снегоходах.