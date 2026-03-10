Мошенники собирают деньги «на поиски» пропавших детей в Звенигороде
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mish.El
В Звенигороде появились люди, которые выдают себя за волонтёров и просят деньги за поиск трёх пропавших детей. Об этом предупредил местный оперативный штаб.
Там подчеркнули, что ни государственные органы, ни добровольческие организации, участвующие в поисках, такие сборы не проводят. Любые просьбы перевести средства следует рассматривать как попытку обмана. Жителей просят быть внимательными и проверять информацию перед тем, как отдавать деньги. Даже если сбор выглядит официально и сопровождается фото или видео, доверять можно только проверенным источникам.
7 марта в Звенигороде пропали трое подростков — 13-летняя Алина Арсланова и 12-летние Богдан Савельев и Иван Поздняков. Дети ушли гулять в район реки и домой так и не вернулись. По словам местного рыбака, один из подростков мог утонуть. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве, поиски продолжаются. Спасатели МЧС и добровольцы круглосуточно обследуют акваторию на лодках и прочёсывают местность на снегоходах, стараясь найти детей как можно скорее.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.