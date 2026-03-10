Мошенники собирают деньги «на поиски» пропавших детей в Звенигороде

В Звенигороде появились люди, которые выдают себя за волонтёров и просят деньги за поиск трёх пропавших детей. Об этом предупредил местный оперативный штаб.

Там подчеркнули, что ни государственные органы, ни добровольческие организации, участвующие в поисках, такие сборы не проводят. Любые просьбы перевести средства следует рассматривать как попытку обмана. Жителей просят быть внимательными и проверять информацию перед тем, как отдавать деньги. Даже если сбор выглядит официально и сопровождается фото или видео, доверять можно только проверенным источникам.