21-летний парень пропал при загадочных обстоятельствах в Челябинске

В Челябинске третий день ищут 21-летнего Оскара Мезовцева. Утром 5 марта он ушёл из дома в Чурилово и перестал выходить на связь. Мама парня Елена рассказала, что сын вёл замкнутый образ жизни, почти ни с кем не общался, не работал и много времени проводил за компьютером. Но накануне пропажи ничего странного не происходило — ссор не было, парень не пил и не курил. Из дома взял только телефон и паспорт.

Фото © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Полицейские осмотрели его компьютер, но ничего подозрительного не нашли. Странная деталь — на рабочем столе остались копия свидетельства о рождении и фото, похожие на документы, пишет 74.RU.

Последний раз телефон Оскара засекли 6 марта в 12:00 в районе Первого озера, недалеко от дома №12 по улице Хохрякова. После этого он отключился. Волонтёры на снегоходах прочесали озеро, опросили рыбаков, обошли лодочную станцию — безрезультатно.

В отряде «Лиза Алерт» сообщили, что заявку приняли в день пропажи, ведётся информационный поиск и просмотр камер. Пока зацепок нет.

