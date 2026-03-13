Семьям детей, провалившихся под лёд в Звенигороде, оказывают психологическую помощь

Поисковая операция на месте трагедии в Звенигороде, где под лёд провалились трое детей, продолжается. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в своём Telegram-канале.

«Поисковая операция в Звенигороде продолжается. Спасатели, водолазы и добровольцы продолжают обследование акватории и береговой линии. Семьям оказываем психологическую поддержку. Мы рядом и будем помогать столько, сколько потребуется», — написал Иванов.