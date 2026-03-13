Владимир Путин
Регион
13 марта, 10:39

Семьям детей, провалившихся под лёд в Звенигороде, оказывают психологическую помощь

Обложка © Telegram / Андрей Иванов | Одинцово

Поисковая операция на месте трагедии в Звенигороде, где под лёд провалились трое детей, продолжается. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в своём Telegram-канале.

«Поисковая операция в Звенигороде продолжается. Спасатели, водолазы и добровольцы продолжают обследование акватории и береговой линии. Семьям оказываем психологическую поддержку. Мы рядом и будем помогать столько, сколько потребуется», — написал Иванов.

Тело второго погибшего в Звенигороде подростка принадлежит 12-летнему Богдану
Напомним, в Звенигороде развернулись масштабные поиски троих подростков. По одной из версий, дети хотели устроить пикник на 8 марта, но вышли на лёд и провалились. Первое тело обнаружили ниже по течению. СК подчёркивало, что в исчезновении несовершеннолетних нет никакой мистики, а причины очевидны. А утром 13 марта стало известно, что участники операции нашли второе тело.

