СК раскрыл детали трагедии с пропавшими в Звенигороде детьми

Все трое детей, пропавших в Звенигороде 7 марта, предположительно провалились под лёд на Москве-реке. Данное заявление сделала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий aif.ru.

Следователи восстановили маршрут подростков — 13-летней девочки и двоих 12-летних мальчиков. В день исчезновения они купили шоколад в магазине и кратчайшим путём направились к реке. По версии следствия, дети подошли к краю ледяного покрова, который не выдержал их веса и сломался, что привело к падению в воду.

На месте трагедии были очевидцы, которые слышали крики и пытались спасти одного из ребят, после чего сообщили в правоохранительные органы. Одного мальчика водолазы нашли в 800 метрах от места предполагаемого падения. Врадий подчеркнула, что никакой конспирологии в случившемся нет. Причину смерти установит экспертиза.