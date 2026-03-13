Владимир Путин
13 марта, 07:04

В Москве-реке нашли тело второго пропавшего в Звенигороде подростка

Поиски подростков, пропавших в Звенигороде. Обложка © Telegram / ЛизаАлерт

Тело второго пропавшего подростка нашли на Москве-реке в Звенигороде. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе МЧС России.

«Не пускали даже летом»: Погубившая детей в Звенигороде река обладает сильным течением
Напомним, в Звенигороде развернулись масштабные поиски троих подростков. По одной из версий, дети хотели устроить пикник на 8 марта, но вышли на лёд и провалились. Спасатели и добровольцы работают круглые сутки. Первое тело обнаружили ниже по течению. СК подчёркивало, что в исчезновении несовершеннолетних нет никакой мистики, а причины очевидны.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

