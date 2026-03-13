«Не пускали даже летом»: Погубившая детей в Звенигороде река обладает сильным течением

Дети, пропавшие на реке в подмосковном Звенигороде, дружили на протяжении многих лет. Об этом журналистам рассказала соседка Яна. По словам женщины, несовершеннолетние часто гуляли во дворе и, несмотря на сложный возраст, всегда вели себя вежливо. Она также лично знает семьи исчезнувших.

«Это замечательные люди. У Алены (Одна из пропавших. — Прим. Life.ru) есть ещё младшая сестренка. Почему ребята пошли к реке?! В голове не укладывается. Мамы не пускали их туда даже летом!» — высказалась она.

Как пишет RG.ru, река обладает очень быстрым течением, и рядом с ней опасно находиться даже в тёплое время года. А если неподготовленный человек окажется в воде зимой — шансов не будет.