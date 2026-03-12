Несовершеннолетние брат с сестрой пропали в Самарской области

В Самарской области разыскивают двоих несовершеннолетних детей, которые ушли из дома днём в среду и до сих пор не выходят на связь. Информация о розыске Анастасии и Никиты Севрюгиных поступила из телеграм-канала пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области.

Как выяснилось, 11 марта около двух часов дня брат с сестрой покинули квартиру, расположенную на проспекте Победы, и с тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.

Старшей из пропавших — Анастасии — на вид 15 лет (фактически она 2010 года рождения). У девочки плотное телосложение, рост 154 см, волосы русые, черты лица европейские. В день исчезновения она была одета в чёрную куртку, розовую шапку, свободные штаны и чёрные кроссовки.

Её брат Никита 2016 года рождения описан представителями власти, как: худощавый, ростом 128 см, со светло-русыми волосами. Также в МВД уточнили, что на ребёнке были синяя куртка, бело-коричневая шапка, серые спортивные штаны и зелёные сапоги.

Сейчас поисками детей занимается весь личный состав городского отдела полиции. Ориентировки с приметами разосланы всем патрульным экипажам, а также переданы волонтёрским объединениям.

Параллельно инспекторы ПДН общаются с семьёй, пытаясь понять возможные причины ухода или найти зацепки, которые могли бы указать на маршрут ребят. Стражи порядка проверяют заброшенные здания, дворы и места массового пребывания молодёжи, куда могут направиться несовершеннолетние.

Полиция обращается ко всем, кто знает о местонахождении Анастасии и Никиты: любую информацию просьба сообщить в дежурную часть Новокуйбышевска по телефону 8 (84635) 6-67-81 или набрать номер 112. Также данные о пропавших принимают по телефону дежурного офицера пресс-службы областной полиции: 8 (999) 701-02-33.