Пропавшие в Санкт-Петербурге братья 11 и 14 лет найдены живыми

В Санкт-Петербурге завершились поиски двух братьев 11 и 14 лет, которые не выходили на связь с 10 марта. Волонтёры поисково-спасательного отряда «Северо-Запад» сообщили РИА «Новости», что дети живы.

«Найдены, живы. Других подробностей пока нет», — лаконично прокомментировали итоги операции в пресс-службе отряда. Информацию также подтвердили в экстренных службах города.

Как выяснилось, причиной исчезновения мог стать семейный конфликт. По данным источника, мать и отчим наказали мальчиков за плохое поведение и забрали у них мобильные телефоны. Обиженные дети решили сбежать.

Младшая сестра пропавших рассказала, что слышала разговор братьев о «каком-то вокзале». По предварительной версии, они планировали уехать в Псков к бабушке со стороны отца, где живёт их 17-летняя сестра. Однако до места назначения подростки так и не добрались.

В семье, помимо пропавших, воспитываются ещё трое детей: две девочки 17 и 6 лет, а также 4-летний мальчик. Обстоятельства двухдневного отсутствия братьев сейчас выясняют правоохранители.

Тем временем, в Челябинске ищут 21-летнего Оскара Мезовцева. Утром 5 марта он ушёл из дома в Чурилово и перестал выходить на связь. Мама парня Елена рассказала, что сын вёл замкнутый образ жизни, почти ни с кем не общался, не работал и много времени проводил за компьютером. Но накануне пропажи ничего странного не происходило — ссор не было, парень не пил и не курил. Из дома взял только телефон и паспорт.