В Санкт-Петербурге вторые сутки разыскивают двух братьев, пропавших по дороге в школу
Илья и Александр Кусакины, пропавшие в Санкт-Петербурге. Фото © «Mash на Мойке»
В Санкт-Петербурге уже вторые сутки разыскивают двух несовершеннолетних братьев — 11-летний Александр и 14-летний Илья Кусакины попрощались с мамой на остановке у школы в Красносельском районе и бесследно исчезли, так и не посетив занятия. Мама рассказала «Mash на Мойке», что всё произошло 10 марта.
С собой у мальчиков были только 600 рублей, выданные на обед в столовой, и никаких телефонов — женщина забрала их незадолго до исчезновения за попытку взлома её машины. Ребята из многодетной семьи, дома их ждут младшие брат и сестра. Мама считает, что Саша и Илья могли поехать в Псков, где живёт их бабушка, однако никаких зацепок до сих пор нет.
В последний раз Александр был одет в светло-зелёную куртку, чёрные штаны, бежевую шапку и серую шапку, с собой у мальчика был рюкзак. А Илья — в светло-серую куртку, тёмно-зелёную кадетскую форму, бежевые кроссовки и серую шапку. Поиском занимаются волонтёры ПСО «Северо-Запад». Всех, кто обладает информацией о местонахождении несовершеннолетних, просят позвонить по телефону: 8 (800) 505-45-47 или 112.
Объявление о пропаже Александра и Ильи Кусакиных. Фото © VK / Поисково-спасательный отряд «Северо-Запад»
Ранее в Подмосковье развернулись масштабные поиски сразу трёх подростков, которые ушли гулять в район реки в Звенигороде и не вернулись. Алина, Богдан и Иван могли устроить пикник на берегу реки после чего, как считается, вышли на лёд и провалились. Спасатели и волонтёры круглосуточно обследуют район на лодках и снегоходах. По последним данным, тело одного из несовершеннолетних нашли в двух километрах ниже по течению.
