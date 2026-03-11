В Санкт-Петербурге вторые сутки разыскивают двух братьев, пропавших по дороге в школу

В Санкт-Петербурге уже вторые сутки разыскивают двух несовершеннолетних братьев — 11-летний Александр и 14-летний Илья Кусакины попрощались с мамой на остановке у школы в Красносельском районе и бесследно исчезли, так и не посетив занятия. Мама рассказала «Mash на Мойке», что всё произошло 10 марта.

С собой у мальчиков были только 600 рублей, выданные на обед в столовой, и никаких телефонов — женщина забрала их незадолго до исчезновения за попытку взлома её машины. Ребята из многодетной семьи, дома их ждут младшие брат и сестра. Мама считает, что Саша и Илья могли поехать в Псков, где живёт их бабушка, однако никаких зацепок до сих пор нет.

В последний раз Александр был одет в светло-зелёную куртку, чёрные штаны, бежевую шапку и серую шапку, с собой у мальчика был рюкзак. А Илья — в светло-серую куртку, тёмно-зелёную кадетскую форму, бежевые кроссовки и серую шапку. Поиском занимаются волонтёры ПСО «Северо-Запад». Всех, кто обладает информацией о местонахождении несовершеннолетних, просят позвонить по телефону: 8 (800) 505-45-47 или 112.

Объявление о пропаже Александра и Ильи Кусакиных. Фото © VK / Поисково-спасательный отряд «Северо-Запад»