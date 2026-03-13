Тело второго погибшего в Звенигороде подростка принадлежит 12-летнему Богдану
Второе тело, найденное спасателями при поисках пропавших на реке в Звенигороде подростков, принадлежит 12-летнему Богдану. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
Мальчика обнаружили в семи километрах от места, в котором несовершеннолетние провалились под лёд, и в пяти километрах от тела Вани. На месте работают криминалисты и следователи, уголовное дело расследуется в подмосковном СК.
Напомним, в Звенигороде развернулись масштабные поиски троих подростков. По одной из версий, дети хотели устроить пикник на 8 марта, но вышли на лёд и провалились. Первое тело обнаружили ниже по течению. СК подчёркивало, что в исчезновении несовершеннолетних нет никакой мистики, а причины очевидны. А утром 13 марта стало известно, что участники операции нашли второе тело.
