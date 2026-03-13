Тело второго погибшего в Звенигороде подростка принадлежит 12-летнему Богдану

Второе тело, найденное спасателями при поисках пропавших на реке в Звенигороде подростков, принадлежит 12-летнему Богдану. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Мальчика обнаружили в семи километрах от места, в котором несовершеннолетние провалились под лёд, и в пяти километрах от тела Вани. На месте работают криминалисты и следователи, уголовное дело расследуется в подмосковном СК.