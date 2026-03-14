Что изменилось в правилах пользования газом с 1 марта: штраф до 2 млн и отключение всего подъезда

С 1 марта 2026 года в России начали действовать обновлённые правила эксплуатации газового оборудования. Они затрагивают техобслуживание, уведомления о ремонте и основания для приостановки подачи газа. Об этом сообщило издание «Подмосковье сегодня».

Теперь размер платы за техническое обслуживание утверждает региональный тарифный комитет. Если ремонт оборудования проводит сторонняя организация, собственник обязан предупредить газораспределительную компанию заранее — минимум за сутки, а в отопительный сезон — не позднее 6 часов. В уведомлении необходимо указать, где, когда и какое оборудование будет ремонтироваться, кто выполняет работы и потребуется ли отключение газа.

Список оснований для приостановки газоснабжения существенно расширился: отказ в допуске газовиков, неисправности вентиляции или дымоходов, самовольное подключение или перепланировка, неисправное оборудование, просроченный срок службы гибкой подводки, неудовлетворительный результат опрессовки, невыполнение предписаний органов жилищного надзора.

Нововведение для многоквартирных домов: если невозможно отключить газ только в одной квартире, подачу могут приостановить во всём подъезде или доме ради безопасности жителей. За нарушения предусмотрены штрафы: гражданам — от 5 до 10 тысяч рублей за стандартные нарушения, до 150 тысяч при угрозе жизни и здоровью; юридическим лицам — до 2 миллионов рублей. Подачу газа восстановят только после устранения нарушений и оплаты штрафов.

Ранее сообщалось, что средний срок службы обычной газовой плиты составляет около 12 лет. После этого оборудование рекомендуется заменить. За состояние газовых приборов в квартире несут ответственность собственники или наниматели жилья.