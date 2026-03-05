В «Мосгазе» напомнили о сроке службы газовой плиты

Средний срок службы обычной газовой плиты составляет около 12 лет. После окончания этого периода оборудование рекомендуется заменить, рассказала заместитель главного инженера АО «Мосгаз» Татьяна Киселёва.

По словам специалиста, за состояние газовых приборов в квартире отвечают собственники или наниматели жилья. Несоблюдение сроков эксплуатации может привести к опасным ситуациям. Она также призвала внимательно следить за состоянием газовых шлангов. Они не должны быть перекручены, сильно натянуты или соприкасаться с электрическими приборами.

«Ни в коем случае не оставляйте газовую плиту включенной без присмотра. Кипящая вода в кастрюле может вылиться и погасить огонь, не прекратив подачу газа. Это может привести к непредсказуемым последствиям», — цитирует Киселёву РИА «Новости».

Кроме того, жильцам запрещено самостоятельно проводить газификацию, ремонтировать или переносить оборудование. При неисправностях необходимо прекратить использование прибора и обратиться к специалистам.

Эксперт также советует обращать внимание на цвет пламени. Если оно становится жёлтым вместо голубого, это может говорить о неполном сгорании газа. В такой ситуации следует проветрить помещение и при необходимости вызвать специалистов.

Ранее взрыв газа в жилом доме произошёл в Икше. Из-за него начался пожар, пострадали три человека. Специалисты продолжают работать на месте происшествия. Причины случившегося устанавливаются.