Щит для квартиры за копейки: Пять гаджетов, которые предотвратят потоп, взрыв газа и пожар

В современных условиях, когда жители Москвы и других крупных городов нередко проводят на работе и вне дома по 8–10 часов, оставляя квартиры без присмотра, особенно актуальна необходимость надёжной системы защиты от различных бытовых аварий и прочих непредвиденных ситуаций. Социолог, экономист Дмитрий Алексеев в беседе с Life.ru назвал пять бюджетных гаджетов, которые защитят квартиру и сберегут ваши деньги, пока вас нет дома.

Пять бюджетных гаджетов — датчик протечки воды, сервопривод на кран, газовый анализатор, дымовой извещатель и комбинированный датчик с беспроводной связью — могут в совокупности создать своего рода эффективный щит безопасности для вашего жилья. Эти устройства работают проактивно, заранее предотвращая возможные угрозы, тем самым избавляя жильцов от крупных расходов на ремонт полов, стен, а также компенсации ущерба соседям или коммунальным службам. Благодаря этому снижается не только риск финансовых потерь, но и стресса, связанного с устранением последствий непредвиденных аварий. Дмитрий Алексеев Социолог, экономист

Подобные гаджеты выделяются своей простотой установки и удобством эксплуатации. Например, датчик протечки размещается в наиболее уязвимых зонах квартиры — под ванной, раковиной или рядом со стиральной машиной. При обнаружении воды он мгновенно подаёт сигнал на сервопривод, который автоматически перекрывает подачу воды за считанные секунды, тем самым предотвращая затопление.

Газовый анализатор обычно устанавливается вблизи плиты или газовой колонки. Он способен фиксировать такие опасные газы, как метан, пропан и угарный газ. В случае аварийного повышения концентрации газа устройство активирует громкую сирену, предупреждая об опасности, а также отправляет мгновенное уведомление на смартфон владельца, позволяя оперативно принять меры.

Дымовой извещатель дополняет эту систему безопасности, реагируя на задымление и предупреждая о возможном пожаре на самых ранних стадиях. Наконец, комбинированный датчик, объединяющий функции нескольких устройств в одном корпусе, обеспечивает комплексный мониторинг сразу нескольких видов опасностей и часто оснащается беспроводной связью для удобства управления и интеграции в умный дом.

«Все эти устройства работают автономно, питаясь от батареек с длительным сроком службы, что обеспечивает надёжность и не требует постоянного вмешательства пользователя. Благодаря таким решениям можно значительно повысить уровень безопасности в доме, сохранив нервы и имущество без больших затрат», — заключает эксперт.

Ранее три человека погибли и ещё один пострадал при пожаре в частном доме под Новосибирском. Трагедия произошла в городе Каргат. Пожар успел распространиться на 44 «квадратах». Предварительно, огонь возник из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Точную причину установит следственно-оперативная группа, она уже работает на месте происшествия.