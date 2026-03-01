Три человека погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском

Три человека погибли и ещё один пострадал при пожаре в частном доме под Новосибирском. В областном главке МЧС рассказали, что трагедия произошла в городе Каргат. По прибытию на место огнеборцы увидели сильное горение внутри здания и на веранде.

«Сотрудники МЧС России спасли одного мужчину, в настоящее время он госпитализирован в районную больницу с ожогами ног... Обнаружены три человека без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Пожар успел распространиться на 44 «квадратах». Предварительно, огонь возник из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Точную причину установит следственно-оперативная группа, она уже работает на месте происшествия.

