Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 14:49

Три человека погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском

Обложка © Telegram / МЧС Новосибирской области

Обложка © Telegram / МЧС Новосибирской области

Три человека погибли и ещё один пострадал при пожаре в частном доме под Новосибирском. В областном главке МЧС рассказали, что трагедия произошла в городе Каргат. По прибытию на место огнеборцы увидели сильное горение внутри здания и на веранде.

«Сотрудники МЧС России спасли одного мужчину, в настоящее время он госпитализирован в районную больницу с ожогами ног... Обнаружены три человека без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Пожар успел распространиться на 44 «квадратах». Предварительно, огонь возник из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Точную причину установит следственно-оперативная группа, она уже работает на месте происшествия.

В Подмосковье при пожаре погиб заслуженный тренер по плаванию Владимир Нуцубидзе
В Подмосковье при пожаре погиб заслуженный тренер по плаванию Владимир Нуцубидзе

Ранее два человека пострадали при пожаре на АЗС в Подмосковье. Причиной стал взрыв колеса у одного из автомобилей. Огонь перекинулся на цистерну.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar