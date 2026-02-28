Взрыв колеса авто привёл к пожару на АЗС в Подмосковье, пострадали двое

Два человека пострадали в результате пожара на автозаправочной станции в деревне Поддубки под Дмитровом в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, возгорание началось из-за взрыва колеса у соседнего автомобиля. Огонь перекинулся на автоцистерну, находившуюся на территории заправки «Газ-Пропан».

Сильные ожоги получили кассир заправочной станции и водитель грузового автомобиля. Оба пострадавших оперативно доставлены в ближайшие медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь.

На месте происшествия работают экстренные службы. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Причины случившегося и обстоятельства взрыва устанавливаются.

