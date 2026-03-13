Семь человек насмерть отравились газом в доме в Пензенской области
В Пензенской области семь человек погибли в жилом доме, предположительно отравившись угарным газом. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.
Инцидент произошёл в деревне Заречная Мокшанского района. Газ проник в четыре квартиры восьмиквартирного дома. Среди погибших — четыре женщины и три мужчины.
Ранее в Дагестане сообщалось о смерти маленькой девочки в собственном доме. По одной из версий, причиной трагедии мог стать неисправный газовый котёл, из-за чего ребёнок отравился газовоздушной смесью.
