В Дагестане девочка отравилась угарным газом из-за поломки колонки

Маленькая девочка умерла в собственном доме в Дагестане, сообщили в пресс-службе республиканского СК. По одной из версий, причиной мог быть неисправный газовый котёл — малышка насмерть отравилась газовоздушной смесью. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следствие разбирается в трагедии.

«07 марта 2026 года малолетняя, находясь в помещении ванной комнаты у себя дома, по одной из версий, в результате неисправности настенного газового водонагревателя, получила отравление, вследствие чего наступила её смерть», — говорится в сообщении.

