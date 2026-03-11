Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 12:53

В Дагестане девочка отравилась угарным газом из-за поломки колонки

Обложка © Life.ru / GigaChat

Обложка © Life.ru / GigaChat

Маленькая девочка умерла в собственном доме в Дагестане, сообщили в пресс-службе республиканского СК. По одной из версий, причиной мог быть неисправный газовый котёл — малышка насмерть отравилась газовоздушной смесью. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следствие разбирается в трагедии.

«07 марта 2026 года малолетняя, находясь в помещении ванной комнаты у себя дома, по одной из версий, в результате неисправности настенного газового водонагревателя, получила отравление, вследствие чего наступила её смерть», — говорится в сообщении.

В Адыгее мужчина упал в шахту лифта больницы и умер, его тело нашли через три недели
В Адыгее мужчина упал в шахту лифта больницы и умер, его тело нашли через три недели

Ранее подросток умер прямо во время занятий в одной из школ Владивостока. Восьмиклассник начал терять сознание и больше не приходил в себя. Предварительно, причиной стал оторвавшийся тромб. Известно, что ребёнок не жаловался на здоровье.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar