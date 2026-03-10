Владимир Путин
Регион
10 марта, 14:04

Мальчик умер на уроке в российской школе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000

В одной из школ Владивостока прямо во время урока скончался восьмиклассник. Трагедия случилась в микрорайоне Снеговая Падь, сообщает Amur Mash.

Школьник неожиданно потерял сознание во время занятий. Прибывшие реаниматологи пытались привести ребёнка в чувство, но спасти не смогли. По предварительной версии, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Известно, что на здоровье мальчик не жаловался.

Безобидный пранк школьников в США закончился гибелью учителя

В конце февраля от внезапной смерти удалось спасти мальчика из Москвы. 10-летнего парня чуть не погубила любовь к сладкому: он попал в реанимацию после того, как вдохнул присыпку для тортов, которую нашёл на кухне. Его состояние начало быстро ухудшаться, о чём школьник сказал маме, а та без промедлений позвонила в скорую.

