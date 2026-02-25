В Москве школьник чуть не умер, вдохнув присыпку для тортов

Простая кулинарная присыпка чуть не стоила 10-летнему мальчику жизни. Иницидент произошёл в Москве, ребёнок оказался в реанимации после того, как вдохнул украшение для тортов: у мальчика начались серьёзные проблемы с дыханием и развился сильный воспалительный процесс в лёгких.

Мальчик после школы решил полакомиться чем-то сладким, нашёл на кухне присыпку и вдохнул её. Он позвонил маме и пожаловался на ухудшение состояния. Родители быстро вызвали скорую.

Видео © Депздрав Москвы

Как рассказали в столичном Депздраве, школьника положили в отделение реанимации и интенсивной терапии Морозовской больницы, где врачи начали лечение с применением высокопоточной оксигенотерапии. Медикам удалось стабилизировать состояние маленького пациента. Спустя несколько дней мальчика выписали домой, сейчас он чувствует себя хорошо и вернулся к обычной жизни.

