25 февраля, 09:57

В Москве школьник чуть не умер, вдохнув присыпку для тортов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anastasia_Panait

Простая кулинарная присыпка чуть не стоила 10-летнему мальчику жизни. Иницидент произошёл в Москве, ребёнок оказался в реанимации после того, как вдохнул украшение для тортов: у мальчика начались серьёзные проблемы с дыханием и развился сильный воспалительный процесс в лёгких.

Мальчик после школы решил полакомиться чем-то сладким, нашёл на кухне присыпку и вдохнул её. Он позвонил маме и пожаловался на ухудшение состояния. Родители быстро вызвали скорую.

Видео © Депздрав Москвы

Как рассказали в столичном Депздраве, школьника положили в отделение реанимации и интенсивной терапии Морозовской больницы, где врачи начали лечение с применением высокопоточной оксигенотерапии. Медикам удалось стабилизировать состояние маленького пациента. Спустя несколько дней мальчика выписали домой, сейчас он чувствует себя хорошо и вернулся к обычной жизни.

Порванное лицо и разрыв перепонок: Двое детей в Подмосковье попали в больницу из-за игрищ с петардами
А ранее столичные врачи спасли 4-летнего мальчика после того, как обычный завтрак едва не привёл к трагедии: ребёнок ел сосиску, но вскоре начал задыхаться при каждом глотке.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

