Безобидный пранк школьников в США закончился гибелью учителя

В США трагедией закончился безобидный на первый взгляд школьный розыгрыш. Учитель математики погиб после того, как подростки случайно переехали его автомобилем во время пранка у дома мужчины. О происшествии сообщила газета New York Post.

По данным издания, пятеро 18-летних школьников приехали к дому своего преподавателя — учителя математики Джейсона Хьюза — чтобы устроить популярный среди подростков розыгрыш: забросать участок туалетной бумагой.

Когда мужчина вышел из дома и направился к подросткам, те попытались быстро разъехаться на своих машинах. В этот момент, как утверждается, учитель споткнулся и упал прямо под колёса пикапа одного из участников розыгрыша.

Школьники сразу же попытались помочь пострадавшему и вызвали медиков. Хьюза доставили в больницу, однако на следующий день он скончался от полученных травм.

После случившегося всем участникам розыгрыша предъявили обвинения в преступном посягательстве и разбрасывании мусора на частной собственности. Водителю автомобиля предъявлены более тяжёлые обвинения — в убийстве первой степени и опасном вождении. У погибшего учителя остались жена и двое детей.

