3 марта, 07:39

Чиновник Госдепа США устроил смертельную резню и был застрелен полицией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Сотрудник Госдепа с ножом убил женщину и ранил ещё троих в дорожном конфликте под Вашингтоном. Инцидент произошёл 1 марта в округе Фэрфакс, сообщает портал The Daily Caller.

После ДТП 32-летний Джаред Ламадо нанёс ножевые ранения четырём людям. Прибывшие полицейские застрелили нападавшего. 39-летняя женщина скончалась от ран, ещё трое госпитализированы в тяжёлом состоянии.

В Госдепе подтвердили, что Ламадо работал во внешнеполитическом ведомстве с сентября 2024 года специалистом по IT. Полиция не считает случившееся терактом, обстоятельства выясняются.

