В Адыгее мужчина упал в шахту лифта больницы и умер, его тело нашли через три недели

В клинической больнице Майкопа обнаружили тело 69-летнего мужчины, который три недели числился пропавшим без вести. Об этом сообщает kp.ru.

Перед исчезновением пенсионеру предстояла срочная операция, однако на хирургический стол он так и не попал. Родственники предполагают: мужчина вызвал кабину, но она не прибыла, а двери открылись — в результате человек упал в шахту. При этом близкие не исключают версию о преднамеренном причинении вреда: при погибшем находилось около 50 тысяч рублей, которые исчезли.

«Может, это был несчастный случай, а, может, нет», — отметил собеседник издания.

Обнаружить тело удалось благодаря характерному запаху. Пациенты и сотрудники медучреждения начали жаловаться на зловоние вблизи лифтового проёма. По факту произошедшего назначена доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, опрашивают свидетелей и изучают документацию. Лифт временно отключён до завершения экспертизы.

А ранее Life.ru сообщал, что в Уфе вышедший из строя лифт чуть не убил мужчину. В кабине находились два человека, когда внутрь начал заходить ещё один. Лифт дёрнулся вверх, однако мужчина успел выпрыгнуть в последний момент.