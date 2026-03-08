Мужчину зарезали в парадной дома в петербургских Шушарах 8 марта

Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили жильцы дома в посёлке Ленсоветовский в Шушарах утром 8 марта. Окровавленный погибший лежал на первом этаже возле лифта, пишет Mash на Мойке со ссылкой на очевидцев.

По словам очевидцев, около 04:45 в парадную вошёл мужчина. Через несколько минут из подъезда выглянул другой молодой человек. В руках у него заметили предмет, похожий на нож. Мужчина встряхнул его, осмотрелся по сторонам и снова зашёл внутрь. Спустя некоторое время жильцы обнаружили на первом этаже возле лифта окровавленное тело. На место происшествия экстренные службы прибыли примерно к 05:30. Обстоятельства случившегося выясняются.

