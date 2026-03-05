В Москве хозяина «нехорошей квартиры» посадили после череды смертей жильцов

Кунцевский суд Москвы приговорил владельца квартиры к пяти годам колонии. В его жилье погибли двое курсантов МВД из-за утечки газа. Трагедия произошла в сентябре 2021 года на улице Боженко.

Молодые люди задохнулись в ванной, там же нашли мёртвой кошку. Экспертиза установила — в квартире скапливался угарный газ из-за неисправной вентиляции на кухне, сообщает сайт MK.Ru.

Хозяин жил в Пензенской области и сдавал квартиру в аренду. Он знал о трагедии 2010 года, когда в этой же квартире умер мужчина от отравления газом. Но не проверил оборудование перед сдачей. В 2016 году арендатор предупреждал его о неисправном водонагревателе — хозяин установил новый аппарат, но вентиляцию не починил.

Суд установил — вина за смерть курсантов лежит на собственнике. Его осудили за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме лишения свободы, мужчине запретили два года сдавать жильё в аренду.

В ноябре 2024 года в соседнем доме произошла похожая трагедия — погибла 16-летняя школьница. Там осудили мастера-газовщика, который не проверил оборудование после установки.

