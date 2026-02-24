В деле об убийстве сержанта из Рязанского училища ВДВ появилась новая версия

В Рязанском гарнизонном военном суде продолжается разбирательство по делу 20-летнего курсанта Ильи Казанцева, обвиняемого в убийстве заместителя командира взвода 24-летнего сержанта Ивана Селина. Трагедия произошла 3 июня прошлого года во время учебного десантирования из самолёта Ан-2. При осмотре снаряжения погибшего выяснилось, что купола основного и запасного парашютов не раскрылись, поскольку их стропы были связаны между собой. Личность подозреваемого установили быстро — экспертиза обнаружила биологические следы Казанцева на стропах, а сам курсант после задержания написал явку с повинной. Об этом передаёт «Коммерсант».

В ходе заседания были допрошены родители обвиняемого, которые неожиданно представили иную версию мотива преступления, отличающуюся от версии следствия. По их словам, у их сына на 26 мая (день, когда он связал стропы парашюта командира) была назначена свадьба, и заявление в ЗАГС уже было подано. Однако сержант Селин отменил увольнение курсанту, который ранее сбежал от патруля при проверке документов. Это обстоятельство расстроило планы Казанцева, разозлило его и, по мнению родителей, подтолкнуло к преступлению.

Следствие же придерживается версии, что убийство было совершено на почве личной неприязни. Сам Казанцев ранее объяснял свою ненависть к сержанту тем, что тот якобы предвзято относился к курсантам, пришедшим в училище со школьной скамьи и не имевшим боевого опыта. По словам обвиняемого, за любую провинность сержант мог дать подзатыльник или стукнуть по шее, заставлял сидеть на корточках или ходить гусиным шагом. Конфликт усугубился 17 мая, когда Казанцев сбежал от патруля. Сержант, по версии обвиняемого, нанёс ему несколько ударов в казарме и пригрозил отменить увольнения всему взводу. Кульминацией стало 26 мая, когда сержант не пустил Казанцева в караул, назначил дневальным по роте, а затем за нарушение снял с дежурства, что курсант воспринял как публичное унижение.

Подозреваемый подробно рассказал, как готовил преступление. По его словам, идею убить командира, связав стропы парашюта, ему подсказал фильм «Сволочи», который курсанты незадолго до этого тайно посмотрели. Там один из героев погибает именно таким образом.

Казанцев пояснил, что 26 мая двое преподавателей попросили его с сослуживцем помочь уложить их парашюты. На складе, дождавшись ухода приятеля, курсант заметил, что начальник склада увлёкся приёмкой парашютов у офицеров. Он спрятался, дождался, пока помещение опустеет, и, зная, где лежат парашюты его взвода, нашёл сумку, закреплённую за Селиным. Курсант отогнул пластилиновую печать, достал основной и запасной парашюты, связал стропы между собой, а узлы скрепил контровкой — частью стропы грузового парашюта, которой десантники обычно привязывают оружие. Затем он аккуратно уложил всё обратно и пальцем восстановил печать. Казанцев признался, что понимал — шансов спастись у сержанта не будет. Спустя несколько минут склад снова открыли, и курсанту удалось незаметно выйти.

Допрошенная в суде эксперт-психолог поставила под сомнение версию о том, что Казанцев действовал из мести за длительные придирки и физические наказания. Изучив видеозапись беседы с подсудимым, специалист пришла к выводу, что у него низкая самооценка и комплексы, которые он прикрывал нарушениями дисциплины, пытаясь выглядеть героем в глазах сослуживцев. Психолог предположила, что Казанцев мог завидовать Селину из-за его статуса и внешности, а потому болезненно воспринимал ограничения со стороны старшего по званию. Эксперт усомнилась, что обиды недельной давности могли стать причиной убийства — скорее всего, желание отомстить возникло внезапно именно 26 мая, когда курсанта публично сняли с караула и дежурства. Психолог также подтвердила, что Селин перед гибелью испытывал особые страдания, пытаясь развязать стропы вплоть до столкновения с землёй, что свидетельствует об особой жестокости преступления.

Адвокат Павел Чигилейчик, представляющий интересы семьи погибшего, заявил, что сторона потерпевших настаивает на переквалификации дела на более тяжкое.

Минобороны обжаловало решение Пресненского суда, который в конце прошлого года частично удовлетворил иск матери погибшего Валентины Архиповой, назначив компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей. В военном ведомстве возражают и против удовлетворения иска бабушки сержанта, поданного в рамках уголовного дела, настаивая, что требования должны предъявляться непосредственно к Казанцеву или училищу, которое является самостоятельным юридическим лицом.