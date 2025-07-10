В Рязани курсант умышленно связал стропы парашюта, чтобы устранить командира

В Рязанском высшем воздушно-десантном училище (РВВДУ) курсант убил своего командира, связав стропы его парашютов. Это произошло перед прыжком, и, как говорят, причиной стали личные неприязненные отношения. Родственники погибшего просят Следственный комитет России взять дело под контроль, предполагая другие мотивы, пишет «Коммерсант».

Курсант Илья Казанцев арестован за убийство 24-летнего Ивана Селина, который служил в армии с 2019 года и принимал участие в специальной военной операции (СВО). Селин получил несколько наград за свои заслуги, но погиб 3 июня, когда его парашюты не раскрылись из-за связанных строп.

Трагедия произошла во время учебного прыжка. При проверке выяснили, что стропы парашютов были связаны отрезками строп грузового парашюта. Через два дня после начала расследования Казанцев признался в убийстве, и его ДНК обнаружили на стропах.

Казанцев нашёл сумку с парашютами Селина и связал их стропы. Также есть информация о возможном массовом убийстве в подразделении, так как у другого парашюта нашли аналогично перевязанные стропы, но командир роты остался жив. Эти факты могли быть скрыты из-за проблем у руководства училища.

Селин стал заместителем командира взвода в январе 2025 года, и его отношения с некоторыми курсантами ухудшились после этого.