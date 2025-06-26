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Регион
26 июня, 17:14
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Мать четверых детей прыгнула с парашютом и не выжила

DM: Многодетная мать погибла после первого в жизни прыжка с парашютом в Британии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sky Antonio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sky Antonio

48-летняя мать четверых детей погибла во время своего первого прыжка с парашютом в тандеме с инструктором в Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Mail (DM).

По данным источника, 13 июня Белинда Тейлор и 30-летний инструктор Адам Харрисон спрыгнули с высоты 4,5 тысячи метров, но их парашют не раскрылся, что привело к гибели обоих. Тела обнаружили в поле недалеко от аэродрома Данксвелл в восточном Девоне, Великобритания — по предварительным данным, смерть наступила из-за множественных травм.

Друзья Тейлор называли её адреналиновой наркоманкой. Подарок в виде прыжка с парашютом ей организовал партнёр Скотт Армстронг. Следователи продолжают выяснять обстоятельства трагедии.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 19-летняя девушка из Сербии, отдыхавшая в Черногории, погибла во время полёта с парашютом над морем. Поднявшись на высоту около 50 метров, туристка, по предварительным данным, захотела сделать эффектные фотографии и видео, поэтому сняла страховочный жилет и отстегнула удерживающие её ремни. Однако ей не удалось удержать равновесие и она перевернулась.

Александра Мышляева
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