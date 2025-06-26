Мать четверых детей прыгнула с парашютом и не выжила

48-летняя мать четверых детей погибла во время своего первого прыжка с парашютом в тандеме с инструктором в Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Mail (DM).

По данным источника, 13 июня Белинда Тейлор и 30-летний инструктор Адам Харрисон спрыгнули с высоты 4,5 тысячи метров, но их парашют не раскрылся, что привело к гибели обоих. Тела обнаружили в поле недалеко от аэродрома Данксвелл в восточном Девоне, Великобритания — по предварительным данным, смерть наступила из-за множественных травм.

Друзья Тейлор называли её адреналиновой наркоманкой. Подарок в виде прыжка с парашютом ей организовал партнёр Скотт Армстронг. Следователи продолжают выяснять обстоятельства трагедии.