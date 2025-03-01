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1 марта, 02:50

Психолог раскрыла, почему люди покоряют горные вершины и прыгают с парашютом

Психолог Орлова: Экстремальный отдых становится популярней от недостатка эмоций

Экстремальные виды отдыха, такие как альпинизм и прыжки с парашютом, стали популярнее. Почему это происходит, объяснила психолог Екатерина Орлова. По её мнению, преодоление себя сопровождается выбросом адреналина и эндорфинов, что приносит радость и позволяет отвлечься от повседневных забот.

«Жажда новых впечатлений возникает от недостатка острых эмоций и однообразия городской жизни. Активный отдых становится способом выйти за пределы комфорта и испытать эйфорию», — цитирует Орлову РИА «ФедералПресс».

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Орлова отмечает, что экстремальные приключения требуют полной концентрации и вовлечённости, позволяя отвлечься от рабочих и бытовых вопросов. Такие виды спорта не просто развлечение, а средство переосмысления своих возможностей.

Также социальные сети способствуют популярности экстремального отдыха, привлекая миллионы зрителей видеороликами о ярких впечатлениях. Однако увлечение экстремальным туризмом может стать зависимостью и привести к опасным последствиям. Специалист советует соблюдать баланс между активным и пассивным отдыхом, учитывая безопасность и свои возможности. Для многих людей свобода ассоциируется с самопреодолением, а не с расслаблением на пляже.

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А вот как эксперты классифицируют психотипы любящих экстремальные приключения героев мультфильма «Шрек», читайте в материале Life.ru.

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Freepik / vecstock

Лия Мурадьян
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