Девушка ради фото отстегнула страховку на высоте 50 метров и рухнула вниз

В Черногории 19-летняя сербка решила попробовать парасейлинг — экстремальный вид отдыха, когда человека на парашюте привязывают к катеру и он поднимается в небо. Однако развлечение закончилось для юной туристки смертью. Об этом сообщает The Montenegro Times.

Туристка сорвалась с высоты 50 метров во время парасейлинга. Видео © X/ TBifford

На высоте 50 метров туристка решила ради фото и видео снять с себя страховочный жилет и отстегнуть ремни. Однако ей не удалось удержать равновесие, она перевернулась в сидении и сорвалась в воду. Девушка погибла.