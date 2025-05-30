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30 мая, 12:03

Девушка ради фото отстегнула страховку на высоте 50 метров и рухнула вниз

В Черногории девушка сорвалась с высоты 50 метров во время парасейлинга и умерла

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / henrique ferrera

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / henrique ferrera

В Черногории 19-летняя сербка решила попробовать парасейлинг — экстремальный вид отдыха, когда человека на парашюте привязывают к катеру и он поднимается в небо. Однако развлечение закончилось для юной туристки смертью. Об этом сообщает The Montenegro Times.

Туристка сорвалась с высоты 50 метров во время парасейлинга. Видео © X/ TBifford

На высоте 50 метров туристка решила ради фото и видео снять с себя страховочный жилет и отстегнуть ремни. Однако ей не удалось удержать равновесие, она перевернулась в сидении и сорвалась в воду. Девушка погибла.

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Полина Никифорова
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