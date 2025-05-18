В египетском аэропорту рекламный щит насмерть задавил туристку
Mash: В аэропорту Шарм-еш-Шейха рекламный щит упал двух женщин, одна скончалась
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В аэропорту Шарм-еш-Шейха рекламный щит обрушился на двух женщин, ожидавших посадку на рейс в Астану. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Трагедия привела к гибели одной женщины, она скончалась от полученных травм. Вторая туристка получила сильные порезы. Как сообщает телеграм-канал, обе женщины — гражданки Казахстана.
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