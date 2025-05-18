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Регион
18 мая, 08:28

В египетском аэропорту рекламный щит насмерть задавил туристку

Mash: В аэропорту Шарм-еш-Шейха рекламный щит упал двух женщин, одна скончалась

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В аэропорту Шарм-еш-Шейха рекламный щит обрушился на двух женщин, ожидавших посадку на рейс в Астану. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Трагедия привела к гибели одной женщины, она скончалась от полученных травм. Вторая туристка получила сильные порезы. Как сообщает телеграм-канал, обе женщины — гражданки Казахстана.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Уфе упавшая из-за ветра вывеска кафе едва не убила школьника. Сильный порыв сорвал вывеску, когда возле здания находился мальчик. Его госпитализировали и оказали помощь.

Мария Любицкая
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