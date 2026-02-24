Четыре человека погибли от угарного газа в Курске

Страшная трагедия произошла в жилом доме на улице Харьковской в Курске. В одной из квартир угарный газ унес жизни сразу четырех человек. Погибли трое мужчин и женщина, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Ещё одну женщину экстренно госпитализировали. Врачи борются за её жизнь — она в тяжёлом состоянии.

«Наши врачи сделают всё возможное, чтобы её спасти», — отметил Хинштейн.

Он выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать им помощь.

На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб. В настоящий момент специалисты устанавливают точные обстоятельства и причины утечки угарного газа.

Ранее пять человек отравились насмерть угарным газом после пожара в гараже под Вологдой. Жертвами трагедии стали девушки и молодые мужчины в возрасте от 20 до 34 лет