24 февраля, 14:25

В Москве огонь заблокировал жильцов на 17-м этаже дома, люди кричат из окон

Обложка © SHOT

В московском районе Выхино-Жулебино вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме. Как сообщает Telegram-канал SHOT, возгорание произошло в квартире на 17-м, последнем, этаже здания на Хвалынском бульваре.

В Москве огонь заблокировал жильцов на 17-м этаже, люди кричат из окон. Видео ©Telegram-канал SHOT

По предварительным данным, огонь отрезал жильцам путь к спасению. Очевидцы сообщают, что люди вынуждены кричать из окон, привлекая внимание прохожих и призывая на помощь. На место происшествия уже выехали экстренные службы.

Крупный пожар охватил чайхану и автомойку в Балашихе
А ранее Life.ru писал, что в городе Сосновый Бор Ленобласти полыхал пожар в многоэтажке — пострадали три человека, одного пришлось госпитализировать. Спасатели эвакуировали 40 жильцов, в том числе как минимум одного ребёнка, с помощью автолестницы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Происшествия
  • Москва
