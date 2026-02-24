В Москве огонь заблокировал жильцов на 17-м этаже дома, люди кричат из окон

В московском районе Выхино-Жулебино вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме. Как сообщает Telegram-канал SHOT, возгорание произошло в квартире на 17-м, последнем, этаже здания на Хвалынском бульваре.

В Москве огонь заблокировал жильцов на 17-м этаже, люди кричат из окон. Видео ©Telegram-канал SHOT

По предварительным данным, огонь отрезал жильцам путь к спасению. Очевидцы сообщают, что люди вынуждены кричать из окон, привлекая внимание прохожих и призывая на помощь. На место происшествия уже выехали экстренные службы.

А ранее Life.ru писал, что в городе Сосновый Бор Ленобласти полыхал пожар в многоэтажке — пострадали три человека, одного пришлось госпитализировать. Спасатели эвакуировали 40 жильцов, в том числе как минимум одного ребёнка, с помощью автолестницы.