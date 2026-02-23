Крупный пожар охватил чайхану и автомойку в Балашихе
Обложка © Telegram/ SHOT
В подмосковной Балашихе произошёл мощный пожар — горят автомойка и чайхана. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Пожар в Балашихе охватил автомойку и чайхану. Видео © Telegram / SHOT
Очевидцы отмечают, что здания практически полностью выгорели. На месте работают пожарные и экстренные службы. Информация о пострадавших пока уточняется, причины возгорания устанавливаются.
Ранее Life.ru писал, что в городе Сосновый Бор Ленобласти произошёл пожар, в результате которого пострадали три человека. Жителей многоквартирного дома эвакуировали с помощью автолестницы.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.