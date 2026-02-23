Крупный пожар охватил чайхану и автомойку в Балашихе

В подмосковной Балашихе произошёл мощный пожар — горят автомойка и чайхана. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Пожар в Балашихе охватил автомойку и чайхану. Видео © Telegram / SHOT

Очевидцы отмечают, что здания практически полностью выгорели. На месте работают пожарные и экстренные службы. Информация о пострадавших пока уточняется, причины возгорания устанавливаются.

