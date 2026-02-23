Мощный пожар охватил многоэтажку в Сосновом Бору, три человека пострадали

В городе Сосновый Бор Ленобласти произошёл пожар, в результате которого пострадали три человека. Жителей многоквартирного дома эвакуировали с помощью автолестницы, сообщает «Mash на Мойке».

Три человека пострадали при пожаре в Сосновом Бору. Видео © Mash на Мойке

По предварительным данным, двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, ещё одного госпитализировали. Всего из здания эвакуировано 40 человек, среди них как минимум один ребёнок.

На месте работают экстренные службы, выясняются причины возгорания.