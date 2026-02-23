Мощный пожар охватил многоэтажку в Сосновом Бору, три человека пострадали
Обложка © Life.ru
В городе Сосновый Бор Ленобласти произошёл пожар, в результате которого пострадали три человека. Жителей многоквартирного дома эвакуировали с помощью автолестницы, сообщает «Mash на Мойке».
Три человека пострадали при пожаре в Сосновом Бору. Видео © Mash на Мойке
По предварительным данным, двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, ещё одного госпитализировали. Всего из здания эвакуировано 40 человек, среди них как минимум один ребёнок.
На месте работают экстренные службы, выясняются причины возгорания.
Ранее Life.ru писал, что три человека стали жертвами крупного пожара в трёхквартирном жилом доме, который произошёл в посёлке Знаменский Ивантеевского района Саратовской области. Позже выяснилось, что жилище подожгли.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.