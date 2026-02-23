Пожар в многоквартирном доме в Саратовской области унёс жизни трёх человек

Три человека стали жертвами крупного пожара в трёхквартирном жилом доме, который произошёл в посёлке Знаменский Ивантеевского района Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС на официальной странице ведомства на платформе VK.

«В зоне горения были обнаружены трое погибших — 62-летний мужчина и две 42-летние женщины», — рассказали они.

Сигнал о происшествии поступил диспетчерам в воскресенье в 18:21 мск. Пламя охватило дом № 24/2, расположенный на Центральной улице, — огненная стихия бушевала на площади 176 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы расчеты МЧС.

Разбираться в причинах случившегося предстоит экспертам. Сейчас на месте работают дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые ищут следы горючих веществ и устанавливают эпицентр пожара.

Ранее сообщалось, что 21 февраля пожар в частном доме в селе Константиново унёс жизни пяти человек. В доме были обнаружены тела четырёх детей и их 61-летней бабушки. Спастись удалось только старшему мальчику, который выпрыгнул из окна второго этажа.