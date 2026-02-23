Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 08:50

Пожар в многоквартирном доме в Саратовской области унёс жизни трёх человек

Обложка © VK / ГУ МЧС России по Саратовской области

Обложка © VK / ГУ МЧС России по Саратовской области

Три человека стали жертвами крупного пожара в трёхквартирном жилом доме, который произошёл в посёлке Знаменский Ивантеевского района Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС на официальной странице ведомства на платформе VK.

«В зоне горения были обнаружены трое погибших — 62-летний мужчина и две 42-летние женщины», — рассказали они.

Сигнал о происшествии поступил диспетчерам в воскресенье в 18:21 мск. Пламя охватило дом № 24/2, расположенный на Центральной улице, — огненная стихия бушевала на площади 176 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы расчеты МЧС.

Разбираться в причинах случившегося предстоит экспертам. Сейчас на месте работают дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые ищут следы горючих веществ и устанавливают эпицентр пожара.

Следком показал кадры с места пожара в Подмосковье, где погибли пять человек
Следком показал кадры с места пожара в Подмосковье, где погибли пять человек

Ранее сообщалось, что 21 февраля пожар в частном доме в селе Константиново унёс жизни пяти человек. В доме были обнаружены тела четырёх детей и их 61-летней бабушки. Спастись удалось только старшему мальчику, который выпрыгнул из окна второго этажа.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar